Sbaglia al sabato, perfetto la domenica: uno storico Bezzecchi ce lo teniamo così

Che bello questo Bez, ma che sofferenza: sbaglia sempre il sabato ed è perfetto la domenica. Ce lo teniamo così, da cinque gran premi domina segnando il record di 121 giri al comando. È lui in vetta alla classifica con un + 4 su Martin, +21 su Acosta e +31 su Di Giannantonio. Bene anche Bastianini che ritrova il podio nel sabato “al contrario” della MotoGp: nei primi tre troviamo protagonisti di in 2025 segnato soprattutto dalla sofferenza.

Marc Marquez non è ancora in forma perfetta e sbaglia per stare davanti, il miglior ducatista è Di Giannantonio. A Borgo Panigale hanno perso, per ora, la supremazia tecnica: Aprilia e Ktm li hanno eguagliati e Honda è lì vicina! Grande momento anche per Martin e Acosta.