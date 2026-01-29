Quartararo alla Honda è la prima bordata al mercato piloti: parte la reazione a catena

Doveva essere Marc Marquez ad aprire le danze dei contratti 2027-2028, invece è stato Fabio Quartararo. L’ex campione del mondo lascia la Yamaha (pare a Jorge Martin) e sale sulla Honda. Una mossa che sembra portare Marc Marquez al rinnovo sicuro con Ducati. A Borgo Panigale hanno fatto una corte serrata allo spagnolo che è passato dalle 8 possibilità su 10 della Festa dei campioni a Borgo Panigale a dicembre, ai 9 su 10 della presentazione Ducati Lenovo a Madonna di Campiglio a gennaio. Quartararo in Honda è stato annunciato da motorsport.com e ripreso da tutti, compreso il sito ufficiale motogp.com. Chi si muoverà ora? Marc e Ducati (a meno di sorprese) o Pedro Acosta e Ducati?