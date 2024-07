Porta sfortuna cambiare casacca in MotoGp? Bastianini e Bezzecchi le eccezioni in Germania

Che sia fortuna o sfortuna... sta di fatto che in Germania va forte chi resta dov’è o quasi nel 2025 o chi deve trovare un sellino, mentre chi cambia casacca crolla. Le uniche eccezioni sono stati Bestia 4° e Bez 8°.

Pecco, Marc e Alex Marquez sono Ducati anche nel futuro e sono sul podio. Morbido 5° dovrebbe andare nel VR46 con una Ducati Gp24, Oliveira e Raul Fernandez, 6° e 10°, restare in Aprilia, anche se il portoghese ha una possibilità in Prima Pramac Yamaha, mentre Acosta 7° e Binder 9° sono confermati ufficiali Ktm. Martin che sarà in Aprilia cade mentre è in testa, Mav che si sposta in Ktm è 12° dopo un fuoripista, Aleix Espargaro, infortunato sarà collaudatore Honda.