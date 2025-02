Parte il Mondiale MotoGp: Marquez, Bagnaia e gli altri, armiamoci di coraggio e vi diciamo prima come finirà

Si parte ed è tempo di pronosticone per il Mondiale Motogp 2025. Armiamoci di coraggio e diciamo tutto prima. Marquez, Bagnaia e gli altri: ecco come andrà a finire. Pronostico 2025, facile Marc Marquez! È lui la stella su cui Dall’Igna punta, ma...ha i suoi anni, la MotoGp è dura e gli avversari crescono, così ecco l’insalatona con Bagnaia, Quartararo, Martin e forse pure Mir. Poi? Acosta va da dio ma deve vincere e Bez deve mostrarci quanto è cresciuto. Enea? Arriverà, ma l’inizio sarà in salita.