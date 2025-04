Non solo i fratelli Marquez: che spettacolo la Yamaha “made in Forlì” con Bartolini e Dovizioso

Marc Marquez conferma di essere velocissimo, ma di sbagliare sotto pressione, il fratello Alex si regala un sogno per il 29° compleanno, Bagnaia è stupendo a metà e non butta via nulla, Marco fa un errore che gli impedisce di raccogliere un piazzamento importante mentre Enea raddrizza di domenica il solito fine settimana negativo, Vinales dimostra che Ktm può fare benissimo, Honda si conferma in crescita ma è Yamaha che stupisce ed interrompe il dominio Ducati con uno splendido Quartararo, sostenuto dal muretto dei box dai forlivesi Massimo Bartolini e Andrea Dovizioso.