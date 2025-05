Johann Zarco si prende una vittoria eccezionale in casa battendo Marc Marquez con gomme da pioggia, lo spagnolo allunga in vetta grazie agli errori del fratello e alla sfortuna di Pecco, Bez e Bestia vogliono troppo e non stringono nulla: con Aprilia e KTM un 5° e un 7° sono importanti, specialmente nella prima parte del campionato, bravissimo Savadori, mentre la nuova regola non convince: non penalizza chi fa caos all’inizio.