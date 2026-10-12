MotoGp, il trionfo di Bezzecchi, Marquez che resiste e il gioco di squadra come male necessario

Due le letture di Mandalika: in Indonesia trionfano Aprilia e Marco Bezzecchi, ma vince anche Marc Marquez, 25 punti per Bez, 22 per Martin e 22 per il campione del mondo Ducati, qui sfavorito tecnicamente in modo palese. In Aprilia devono mettere a posto il gioco di squadra, che è brutto e antipatico, ma è una necessità. Lo ha ammesso anche Davide Tardozzi: “Mi aspetto il gioco di squadra da Aprilia, perché io lo farei...”. In fondo lo fece palesemente con Bastianini per favorire Bagnaia in due occasioni nell’anno del primo mondiale e come cerca di fare anche ora per un Marc che ne ha poco bisogno. Quando la differenza è una decina di punti è un male necessario.