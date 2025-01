MotoGp, Bastianini e la Ktm: nessuna scelta Hayate come fu per Melandri

Enea Bastianini presenta il suo sogno mondiale con KTM e la casa austriaca non pare travolta da un uragano in MotoGp. Ieri tutti i piloti arancioni, oltre a Bestia Pedro Acosta, Maverick Vinales e Brad Binder erano carichi con 4 mezzi sponsorizzati da Red Bull. Difficile pensare che la bevanda energetica sostenga un progetto al risparmio. La crisi economica che travolge il gruppo austriaco non pare toccare la MotoGp: nessuna scelta Hayate, come fece Kawasaki nel 2009 chiudendo il suo impegno e facendo correre Melandri con un mezzo nero, denominato appunto Hayate (uragano in giapponese) senza sponsor. Marco fece una buona stagione, ma fu al risparmio. Oggi scendono in pista i collaudatori e fra questi ci sono Dovizioso per la Yamaha, Savadori per Aprilia e Pirro per Ducati, oltre ai debuttanti, fra cui spicca Aldeguer del Gresini di Faenza. Smetteranno domenica, poi toccherà a chi si gioca il mondiale.