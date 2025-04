Un uovo di Pasqua dolcissimo per Marc Marquez e per chi ha creduto in lui, più amaro per i giovani leoni che con calma devono capire come metterlo in difficoltà, Pecco Bagnaia in testa. Bez e Bestia devono trovare nell’uovo un sabato decente mentre Martin tanto coraggio visti i tre infortuni di questi mesi: è stato più in ospedale che in pista. Forza Jorge!