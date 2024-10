Martin extraterrestre in Australia, solo Marc Marquez salta più in alto di lui, ma Pecco non si spaventa, anzi...il 3° su un circuito che non ama lo carica. Bestia e Bez si confermano due campioni acerbi ..cresceranno. Per sostituire Diggia si guarda a Iannone, il ritorno, Pirro, la certezza e Bulega una possibile scoperta