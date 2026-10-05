Marc Marquez un maestro, Martin un discepolo, a Bezzecchi manca velocità

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Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi

Velocità e solidità sono i due elementi per giocare al gioco del mondiale: Marc Marquez li padroneggia bene e ne è maestro, Jorge Martin il discepolo più bravo. Marco Bezzecchi sta mostrando tanta solidità, ma gli manca un pizzico di velocità, stesso problema per Acosta, mentre Alex Marquez mostra velocità ma zero solidità. In Giappone splende la stella di Enea Bastianini, veloce e solido come non mai quest’anno, mentre Di Giannantonio non può mostrare nulla: l’errore di un avversario che lo butta a terra gli rovina la Sprint e compromette il GP.

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