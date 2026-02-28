Marc Marquez piange ma dovrebbe ricordare Misano 2024 e scusarsi con Bastianini

Marco Bezzecchi sente la pressione e sbagli, domenica dovrà essere grande e vincere senza “braccino”, Marc Marquez vince ma viene penalizzato ingiustamente per un sorpasso su Acosta ed è secondo, non può piangere troppo nel 2024 criticò Bastianini a Misano per una manovra uguale. Acosta vince con Ktm in un giorno che doveva essere di Aprilia e Ducati e si conferma un grande, al microfono dichiara il sorpasso di Marc duro ma corretto ed è grandissimo; Bastianini ha una qualifica disastro e non può chiedere nulla alla Sprint, speriamo nella rimonta nel gp.