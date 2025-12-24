Marc Marquez lascia la Ducati, cronaca di un divorzio annunciato che fa bene a tutti

Marc Marquez sorprende tutti e lascia Ducati. Eravamo a Borgo Panigale per la festa per un 2025 strepitoso ed il clima era da divorzio. Nel 2026 Lenovo e Marc saranno il binomio da battere. Chi può provarci? Di sicuro il fratello Alex, Aldeguer, Acosta e l’accoppiata Bez-Aprilia, forse anche qualcuno dei deludenti, se cambiano passo, Martin, Quartararo, Diggia, Bastianini e Bagnaia. Noi ci aspettiamo anche una sorpresa: sboccia un talento a lungo atteso, grazie a un grande ex campione ed avversario!!! E Bulegas? È l’unica certezza Ducati per il 2027. Se volete un’analisi più approfondita: per criticare, valutare, dire la vostra scrivetecelo nei commenti.