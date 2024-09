Marc Marquez: il re è tornato, ma ora la Ducati deve tutelare Bagnaia

Marc Marquez torna e dimostra di saper giocare ancora al re; Pecco si tocca con Alex Marquez e i due finiscono a terra senza voler colpa, Ducati saprà spiegare chi ha sbagliato, impossibile che il marchio non tuteli il suo campione se un pilota clienti sbaglia; Bestia e Bez sono belli a metà: il primo nella parte finale e il secondo in quella iniziale del GP, a Misano speriamo di vederli “per intero”. Ultimo pensiero per Michele Pirro: 10 titoli non sono riusciti nemmeno a Cairoli e Rossi, applausi!