Marc Marquez divora gli avversari su una pista amica e non fa nemmeno troppa fatica. “Ho usato la testa”, spiega; cioè non si è fatto prendere la mano esagerando e sbagliando. Gli avversari lo hanno aiutato: tutti poco in palla tranne il solito Alex e un Pecco in recupero. Bez sbaglia dal venerdì e peggiora il sabato: con la gomma da tempo la RsGp diventa nervosa, Bestia solo 12°. Oggi ci saranno i test. Speriamo migliorino entrambi