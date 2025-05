Magnifico Bezzecchi: si è preso sulle spalle un’Aprilia piena di brutti pensieri VIDEO

Superlativo Bez a Silverstone! Doveva vincere su una pista amica dell’Aprilia e lo ha fatto. Il folletto di Viserba si taglia i capelli e diventa grande, grandissimo: è il riferimento di una squadra factory. Bene Honda con Zarco e bene anche Marc Marquez che vince un bel duello con Morbidelli per il 3°. Marc, così come il fratello Alex, 5° per il Bk8 Gresini, e Morbido sono anche fortunati, che non guasta mai. Fortuna che non ha Pecco che rimedia uno zero pesante ed Enea Bastianini che fa la “gara peggiore” della sua carriera dove, 12 mesi fa, aveva dominato. Sfortuna per Fabio Quartararo, fermato dall’abbassatore della sua Yamaha rotto mentre era al comando, al 12° dei 19 giri in programma.