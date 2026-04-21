La MotoGp riparte da Jerez, tra l’attesa per Marc Marquez e il mercato piloti che si accende

Arriva Jerez e tutti si attendono la riscossa di Marc Marquez: un mese di pausa ci restituirà il marziano? Marco Bezzecchi e Aprilia hanno lavorato per mantenersi concentrati ed essere pronti alla sfida. Con loro attendiamo Pedro Acosta, anche se Ktm porta con sé sempre un punto interrogativo. Tre assi si devono ritrovare: Martin che è sulla buona strada, Alex Marquez, l’ombra di quello del 2025, e un Pecco Bagnaia a corrente alternata. In sottofondo il mercato con Ai Ogura in Yamaha a fianco di Martin. Con chi lo sostituirà Aprilia Trackhouse? Davide Brivio conosce bene Joan Mir con cui ha vinto un mondiale e c’è Enea Bastianini libero, che interessa anche a Ktm e Gresini . Un Bulega senza posto in Ducati potrebbe cambiare casacca: o passa ora o perde il treno.