La MotoGP diventa una sfida a 2, ma non troppo: Enea Bastianini e Marc Marquez possono rientrare... certo se Bestia la smette di dormire nella prima parte di gara. Le penalizzazioni per la pressione delle gomme sono giuste, servono per la sicurezza dei piloti. A Imola tanta gente per salutare Luca Salvadori in un grande fine settimana di motociclismo tricolore. L’analisi di un grande week-end di motociclismo.