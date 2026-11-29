Mancavano l’uomo più tecnico della difesa, l’adulto del centrocampo e l’organismo geneticamente modificato dell’attacco, il centravanti con bacilli così aggressivi che fa gol ad ogni starnuto. Mancavano Frabotta, Bisoli e Shpendi e fino a un mese fa avere tre assenze del genere sarebbe stata l’anticamera della rassegnazione. Erano out i giocatori con il curriculum di maggior livello (Bohinen compreso), eppure a Vicenza alla resa dei conti se ne sono accorti in pochi e questo certifica la lievitazione della squadra e dà il giusto valore al pareggio di ieri.

Non basta un mese fatto bene per dimenticare chi sei e da dove vieni. Quella che allena Diamanti resta una rosa ricca di scommesse e va dato merito a queste scommesse di essersi messe in moto, reggendo l’urto ogni oltre più rosea previsione. Senza la sua impalcatura di certezze, ieri il Cesena si è preso un ottimo punto che è un altro segnale di maturazione.

Il dato più confortante è che abbiamo iniziato a dire abbastanza presto che questa squadra ha una identità. “Abbiamo un’identità” spesso è una frase buttata un po’ lì dagli allenatori nei vicoli più difficili delle conferenze stampa. Sono quei momenti in cui uno si incarta un po’ a parlare e non sa come chiuderla, così a volte si rifugia nei grandi classici tipo “lavoriamo tanto in allenamento” (mai sentito un allenatore dire che lavora poco), “siamo pronti a giocare la nostra partita” (anche perché come fanno a giocare quella degli altri) e così via.

Poi c’è l’identità, ma qui forse ci siamo davvero. Se avere una identità vuole dire sapere cosa aspettarsi dal Cesena in ogni palla al centro iniziale, allora l’identità si vede. La traccia per cercare di arrivare a fare gol è piuttosto chiara: possesso palla il più possibile sereno, costruzione dal basso non esasperata, il lancio per Shpendi o per gli esterni come credibile soluzione aggiuntiva e così via. In più, i giocatori chiave per l’impalcatura (Siano, Ciofi, Frabotta, Gelli, Mangraviti, Bisoli, Pagano) hanno raggiunto in fretta una costanza rassicurante.

Fuori classifica Shpendi, l’uomo dal bacillo che sfonda le reti. La sua gestione da qui a gennaio segnerà per forza la storia del campionato: il Cesena non può farne a meno, ma un contratto al 30 giugno 2028 è una trave sdrucciolevole su cui camminare. L’unica speranza è che almeno sia servita la lezione di un anno fa. Chi se la ricorda? Fusco fece un gran lavoro in estate e inverno stava apparecchiando ancora meglio la tavola con Valoti e Sernicola, poi l’algoritmo certificò che il Cesena stava bene così, il mercato si incagliò e finì tutto piuttosto male. Se fosse stato un dirigente italo-americano (Al Goritmo) magari sarebbe stato più facile dargli la colpa e farlo fuori, però la lezione rimane. Quest’anno ci sono Mancini e Mencucci e tutti i segnali di un eccellente inizio stagione parlano a loro favore. Basta e avanza per una conclusione che sarebbe perfino banale, ma meglio ricordarla comunque: per tutto ciò che riguarda Shpendi, lasciamo fare a chi è del mestiere.

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