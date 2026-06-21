L’andamento lento del Cesena, dove viaggia veloce solo chi si abbona

Caro amico m'iscrivo, così mi distraggo un po'. Più che una distrazione, un'esigenza, mentre il calendario ci ricorda che il campionato è finito da un sacco di giorni (per la precisione sono 44, in fila per 6 e col resto di 2). In questo lento scivolo che ci ha portato all'inizio dell'estate, il Cesena si è concesso un paio di distrazioni. È arrivato un nuovo direttore sportivo che ha capito in fretta che qui non si annoierà, quindi ecco una faticosa iscrizione nelle ultime ore dell'ultimo giorno.

A fare da sottofondo, le note di un lento giro di tango per scegliere l'allenatore, con un passo avanti e due indietro, una noiosa danza del mentre a scandire il tempo che passa. Mentre si aspetta la prossima call con gli Usa; mentre si cerca di decidere chi decide; mentre i giorni passano e si procede al rallentatore, tipico di quando si è in troppi a volere l'ultima parola. E allora ecco il tempo per lasciare che Galloppa scelga il Modena, poi quello per concludere che con Cole basta così e infine il tempo per fare capire a Pagliuca che si cercano altri profili, magari che non indossino la tuta in panchina e con una conoscenza della lingua inglese almeno di livello B1.

Il problema non è tanto se il Cesena sia in ritardo o meno, perché c'è ancora tutto il tempo del mondo, il problema è quello che sta trasmettendo. C'è una proprietà con una discreta ossessione dell'apparire che sta riuscendo a dare forma alla sua paura più grande: fare brutta figura. Prendiamo il calciomercato che prima o poi dovrà iniziare: a parte l'élite dei giocatori dagli ingaggi inaffrontabili, a Cesena in Serie B vogliono giocarci in tanti, anzi, diciamo pure quasi tutti. Se continua la tendenza di questi ultimi mesi, il rischio è diventare sempre meno appetibili, visto che da gennaio in poi si è proposta una ricetta con due ingredienti: pochi punti, parecchia confusione.

In mezzo a tutto questo, spiccano gli abbonamenti, già oltre quota 5mila a scatola chiusa. È un numero che resta di grande valore, una cambiale di fiducia per una nuova stagione di cui non si sa quasi nulla. E in estati strane come questa, cosa si augura a un abbonato? Anzi, in questo caso l'augurio va proprio a te che stai arrivando in fondo a questo articolo (tieni duro, è quasi finito). A te che hai fatto un atto di fede perché non ti sei dimenticato del Cesena. A te che non ti sei nemmeno dimenticato che un biglietto intero di distinti superiori per l'ultimo Cesena-Entella costava 35 euro, quindi oltre all'atto di fede hai pure fatto due conti. A te che hai visto Diao segnare con un tiro al volo su cross d'esterno a trivela di Amoran, poi ha suonato la sveglia, ti sei svegliato e sei andato a lavorare. A te che colori con i filtri vivaci della passione il messaggio di una proprietà che ti sta dicendo: “Vieni da me e seguimi, anche se per ora non ho idea di dove sto andando”. A te. Proprio a te. Buona estate. Te la sei meritata.

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