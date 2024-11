Barcellona si riprende dalla sbornia mondiale con Prima Pramac e Jorge Martin . Nemmeno 24 ore per rifiatare e questa velocissima MotoGp ci presenta il 2025, in particolare con il primo giorno di Marc Marquez in Ducati Lenovo, di Martin e Marco Bezzecchi in Aprilia e di Enea Bastianini in KTM: è già 2025.