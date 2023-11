Il ripasso di tutto quello che deve essere il Cesena

Ogni passo in campo di Pieraccini, Francesconi, Berti, Shpendi e Giovannini ci ricorda cosa deve essere il Cesena, l’unico club professionistico del territorio che offre un’occasione in prima squadra ai giocatori di punta del settore giovanile. Un tipo di promessa che aiuta a trattenere i ragazzi migliori del vivaio, al di là una farneticante riforma del vincolo realizzata da un ministro dello sport che al momento dei saluti ha ammesso di non conoscere nulla di sport.

Pieraccini, Francesconi e compagnia si sono meritati ogni minuto in campo e c’è tanto di loro nel primo posto. L’opera di ripartenza del settore giovanile è stata sorprendente, arricchita dall’arrivo dei gemelli Shpendi grazie a Filippo Masolini. Gli Shpendi sono stati un lussuoso stemma sulla Mercedes, ma quello che conta è che ci fosse il cofano su cui appoggiarlo.

Ciò che si sta vedendo in queste settimane è una nuova lezione anche per chi segue il Cesena dall’esterno. Tante volte abbiamo giudicato con sufficienza i giocatori fatti in casa, pensando che chi venisse da fuori fosse sempre meglio. Prendiamone uno a caso: Alessandro Teodorani da Sant’Egidio, bionda ala destra degli anni 90 e oggi allenatore dell’Under 14. Oggi il Teo ha quasi 52 anni e fa parte di quella particolare categoria di calciatori che non ha messo su un etto dopo che ha smesso di giocare. In età adolescenziale, ha avuto un percorso sportivo che spiega tante cose: giocava sia a calcio che a basket e alla domenica andava con suo zio a partecipare alle corse campestri. Risultato: una facilità di corsa fuori categoria. Era l’ala destra titolare di un Cesena che nel 1994 perse lo spareggio-promozione in una B di livello altissimo (prima la Fiorentina di Batistuta e Baiano, secondo il Brescia di Hagi, terzo il Bari di Protti e Tovalieri e così via). Eppure, mah, insomma: Medri in difesa, poi Teodorani ala con Leoni, Piangerelli o Del Bianco a fare i mediani, sono troppo bassi, fanno pochi gol. Da fuori si poteva trovare di meglio. Tutta una carriera a Cesena a sentirselo dire.