Il Mondiale si incammina verso Marc Marquez, una spanna sopra tutti anche nel gioco di squadra

Australia bella a metà, il Mondiale si incammina verso Borgo Panigale: Marc Marquez è stato più forte della velocità di Bez e della solidità di Martin. Un inconveniente può sempre avvenire, ma Marc si conferma il punto di riferimento. Per lui anche il gioco di squadra di Ducati, soprattutto grazie a Alex Marquez, ma anche a Diggia. Entrambi sono stati “attenti” con Marc, mentre Alex si è fatto anche scudiero. Aprilia si è mossa tardi in questo settore e l’ha pagato con due galli e mezzo nel pollaio che si son trattati da avversari uguali agli altri