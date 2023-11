Il Cesena, le mani di Pisseri e Rinaudo bocciato al provino del Csi

Il calcio starà anche cambiando, ma non abbastanza per vedere una squadra di Zeman che non tira in porta. Così il timbro alla raccomandata alla fine l’ha messo Matteo Pisseri, per la prima volta fondamentale in una vittoria. A Gubbio aveva respinto un tiro a botta sicura con la faccia sigillando un punto (1-1), ieri ha rispettato una regola scritta nel piombo: chi vuole vincere il campionato, deve avere un portiere che prima o poi sia decisivo.

A Pescara è arrivata la seconda vittoria per 0-1 dopo quella di Chiavari e ora la classifica è una specie di affresco. Avranno anche una gara da recuperare, ma i distacchi di Pescara (-15) ed Entella (-19) sono una Fossa delle Marianne scavata da un Cesena che ieri sera, dal centravanti fino al portiere, ha detto ad alta voce che vuole arrivare primo.

A proposito di alta voce, qualche settimana fa è scomparso Giorgio Forti, uno dei fedelissimi di Villa Silvia quando gli allenamenti erano a porte aperte: si presentava armato di sedia pieghevole e lo si vedeva con 40 gradi all’ombra o sotto la neve. Tra i sempre presenti di Villa Silvia, ci ha invece lasciato da una decina d’anni Luciano Dellamore, per tutti Puga. I due avevano in comune un tono di voce squillante (diciamo Forti tenore, Puga più sul baritono), così quando si lanciavano in giudizi trancianti su giocatori che si allenavano a 5 metri da loro, a volte sono stati problemi.

Per esempio, in una fredda rifinitura del dicembre 2002, il Cesena di Iachini stava facendo i primi giri di campo. A bordo rete ci si intirizziva tutti ma non Puga, a giubbotto aperto e con il maglione che tradiva il lembo di un pigiama blu a dargli ristoro («modestamente è un pigiama Gian Marco Venturi»). Puga allenava la formazione del Csi del San Rocco e quel sabato era preoccupato per l’assenza sul suo bomber: «Vi rendete conto che oggi pomeriggio io gioco senza Michelino in attacco e domani mi tocca ancora vedere Terlizzi in difesa nel Cesena?». Disse tutto questo come un baritono aggrappato alla rete, mentre il gruppone di giocatori stava sfilando davanti a lui. E Terlizzi non la prese benissimo: «Oh, vecchio, finiscila che mi hai rotto».

Il gruppo di giocatori continuò la sua corsa e per una volta Puga replicò provando ad abbassare la voce: «Ma sta zèt, va in te casèn».

Grave errore strategico: incauto come i difensori di Zeman, Puga non aveva calcolato che Florian Myrtaj perdeva 5 metri dal gruppo ad ogni giro di campo, così il bomber d’Albania transitò proprio in quel momento.

«Cos’è che hai detto a Terlizzi?».

«Oh, ma cosa vuoi anche tu?».

Terlizzi tornò indietro, raggiunse Myrtaj e partì uno di quei dibattiti senza via d’uscita, dove si univa lo slang romano di Terlizzi («anvedi sto fracico») al vernacolo romagnolo di Puga («mo sta zèt, t’an ci bon a zughì»). I toni salirono al punto che Iachini fece da paciere, ruolo rivestito raramente in carriera.

Due anni dopo, i giocatori del San Rocco presentarono al loro allenatore un rinforzo per la difesa, ma Puga bocciò a priori quel giovane che si era qualificato come cameriere siciliano del ristorante Pitto: «Scusami ragazzo, ma in difesa io ho tutta gente brava». Solo che non era un cameriere, era Leandro Rinaudo, che arrivò fino al Napoli e alla Juve e magari avrà raccontato anche lì di essere stato scartato in un pre-provino al Centro Sportivo di Cesena.

Tre anni più tardi, Puga e il suo gruppo di amici raccolsero l’invito di Fiorenzo Treossi e portarono l’auto di Gigi Turci fino a Treviso per Treviso-Cesena. Provato dalla tensione al termine di quell’1-1 (gol di De Feudis e Fava), Puga fermò sul nascere le fauci dell’allenatore del Cesena che stavano per sbranare un panino alla fesa di tacchino.

«Mister, non ci vedo dalla fame, mi dai il tuo panino?».

«Bah. Tieni pure».

«Grande mister, grazie.. ma... Madonna che schifo. Ma che roba è? Cosa vi danno da mangiare?». (Segue inquietante sputacchiata laterale che crea il gelo nel piazzale dello stadio).

«Scusa, ma con chi credi di parlare? Se era buono mica te lo davo». E accompagnato da una sghignazzata di sollievo, Fabrizio Castori andò a cercare alimenti più vicini alla decenza nel bar dello stadio di Treviso.