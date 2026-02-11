Il Cesena, le abbondanti precipitazioni e il colore da scegliere

Nel pieno di un inverno con abbondanti precipitazioni, c’è il Cesena che prende gol ad ogni starnuto. L’Avellino (un palo, paratona di Klinsmann alla fine) ne ha fatti 3 e poteva farne 5; ieri sera l’Entella ne ha fatti 3 concedendosi una svolta zuccherina al suo monacale regime alimentare, visto che fino a ieri viaggiava alla media di 0,86 gol a partita.

Se una squadra allenata da Mignani non ha equilibrio, non è più una squadra di Mignani, un allenatore che ha costruito una carriera sui mattoni di un calcio solido, mentre non riesce a limare le crepe degli infrasettimanali. L’ennesimo turnover di ieri, visto con gli occhi del giorno dopo ha un solo pregio e regala una sentenza: con Bastoni può bastare così, in fondo va in scadenza a giugno e se sa fare solo questo, tanto vale che lo facciano Bertaccini o Zamagni. L’Entella sulla carta è una rivale più debole, eppure tra andata e ritorno si è presa 4 meritati punti, a riprova che questo è un campionato che non guarda ai nomi e ai cognomi e premia altri valori.

A proposito di valori. Nel corso di settimane senza alternative, Mignani è stato costretto a spremere i titolari e in dicembre più che un giro dei cambi, aveva un giro dei crampi, con una serie di giocatori (gli esterni su tutti) in riserva sparata. Ora è arrivata la cavalleria dei rinforzi e ieri il Cesena ha iniziato il secondo tempo inserendo Cerri, Castrovilli e Berti. Sono entrate 222 presenze in Serie A (Cerri 90, Castrovilli 132) più un talento dell’Under 21. In B non possono farlo in tanti, ma se non hai equilibrio e ti fai gol da solo, è giusto che l’Entella vinca, nello stesso campionato dove Lorenzo Insigne rischia di finire ultimo.

Cosa potranno dare i nuovi acquisti? Ripassiamo per l’ultima volta la regola-base del venditore di gennaio: “O mi ricopri di soldi, o io un giocatore forte non te lo do”. Il Cesena non ha ricoperto nessuno di soldi, quindi ha delle scommesse. La più difficile si chiama Castrovilli: è sempre brutto quando i bravi giocatori si intristiscono ed è quello che gli è successo. A Cesena ha qualcosa di nuovo da fare o solo vecchi ricordi da raccontare? Incanterà come Di Gennaro o sarà una foto ingiallita come Missiroli?

Ci sono stati grandi giocatori che qui ebbero un inizio stentato: i primi mesi di Jozic non furono né carne né pesce e perfino Jimenez ebbe un faticoso rodaggio. Non era un talento e non venne da giocatore spacca-partite, ma il caso più clamoroso resta quello di Mario Manzo, che nelle prime uscite faceva spavento e visto che era una persona super, metteva ancora più tristezza. Sul momento, lo archiviarono come un lutto marginale, un caro estinto del Manuzzi, invece alla lunga riuscì a stupire. Nacque il coro più iperbolico della storia (“sono Mario Manzo, gioco meglio di Pelé”), un coro con due qualità: 1) premiava chi era risalito dai fischi agli applausi, 2) per fortuna Pelè non lo sentì mai.

Marione a un certo punto cavalcò il suo essere idolo con un cambio di look, osando ardite mèches bionde su un capello che tendeva a imbiancarsi. Una tinta che mollò saggiamente in fretta, mentre le sue corse continuavano: smise la tinta e dal caro estinto si passò al caro ex tinto. Non resta che aspettare di vedere il colore che sceglie Castrovilli a Cesena e magari pure il colore che sceglie tutto il Cesena, per ravvivare questa colata di grigio in cui si è cacciato.

