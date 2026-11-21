È il primo vero momento di entusiasmo del 2026 e visto che tra un mese è Natale, in fondo dà l’idea del tipo di anno sportivo che si è vissuto. Verona ha portato il messaggio forte di un gruppo che merita di farsi volere bene: la squadra ha dato un vigoroso soffio sulla brace e ora il mondo del Cesena deve essere bravo a tenere vivo il fuoco. Detto in tre parole: tocca allo stadio. I giocatori fatti in casa (Francesconi e Shpendi in gol) e il pubblico che gioca la partita: alla fine si torna sempre qui quando si ripassano i momenti migliori. Ora al Cesena serve il Manuzzi e per fortuna è arrivato qualcuno che ha portato le chiavi per riaprirlo.

Si racconta che la prima volta che Sandro Mencucci ha visto i prezzi per le singole partite, abbia inarcato vigorosamente un sopracciglio. Quando poi ha verificato che i prezzi non erano quelli di un’amichevole internazionale Liverpool-Atletico Madrid, ma più banalmente di Cesena-Avellino, ha inarcato anche l’altro sopracciglio, pensando qualcosa del tipo: “Alla prossima riunione ne parliamo”.

Il taglio a prezzi scollegati con la realtà sono il biglietto da visita con cui il nuovo direttore generale ha scelto di presentarsi. Un segnale che dimostra come non sia qui per fare la prolunga del telefono con gli Usa, ma voglia determinare qualcosa. Nel calcio del terzo millennio, resta l’anomalia del fatto che nessuno lo abbia presentato ufficialmente: in teoria dovrebbe farlo un suo superiore, ma i suoi superiori non ci sono. Non che sia indispensabile una conferenza stampa per mettere in moto un direttore generale, perché tanto lavora lo stesso, però ci sono alcune situazioni in cui la forma vale come la sostanza. Invece i giorni passano e la società da un paio di mesi ha un nuovo vertice che non si è mai presentato a migliaia di tifosi che si sono abbonati sulla fiducia, non ha fatto le due rampe di scale di cortesia per salire in Comune a dire al sindaco: “Piacere, sono Mike Melby, il presidente del Cesena” e così via.

Forma e sostanza, appunto: col massimo rispetto per chi ci investe soldi e tempo, il Cesena Fc non è un residence in multiproprietà ad Auronzo o un macchinario per profilati metallici che si accende e si spegne, ma è un’entità che coinvolge migliaia di persone di un territorio, quindi merita un rispetto diverso. Basta essere uomini di calcio per capirlo e infatti Mencucci lo ha capito subito, partendo dai fondamentali: lo stadio deve essere un invito a entrare, non un invito a spendere. All’ombra di un allenatore interessante, sulla carta, a livello di rosa siamo di fronte al Cesena più leggero visto in B nel terzo millennio, però la sera di Verona ci ha confermato che questa è una squadra seria che dà tutto, ma per centrare il suo obiettivo ha bisogno che il suo pubblico ogni tanto faccia il centravanti. Il Manuzzi è un carico che Diamanti deve poter mettere sul tavolo e Mencucci sta togliendo i sigilli dal mazzo di carte, dimostrando di conoscere il campo di gioco.

Capire Cesena e capire il Cesena non sarebbe neanche così difficile: basterebbero cose semplici, tipo viverci. A proposito, in questi mesi su una radio per orecchie ruvide, sta girando un messaggio che sembra fatto apposta per il Manuzzi. Il messaggio fa più o meno così: “La gente che va allo stadio, prima si conosce e poi si riconosce. La prima fase dura un momento, la seconda dura tutta una vita”.

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