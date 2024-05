Il Cesena, gli abbonamenti per la B e il supereroe che riscrisse il regolamento

Dopo mille partite serali da congelatore in inverno, ecco le pomeridiane di maggio. La Supercoppa tra l’altro non concede margini per domenica 19: Cesena-Juve Stabia si gioca alle 17.45 per la diretta Rai, nonostante il finale di Toscano meritasse i riflettori accesi. Sarebbe una vera sorpresa se il signor 96 punti restasse, nel pieno di settimane in cui tra società e tecnico si fa gara d’attesa e ognuno spera che sia l’altro ad annunciare che finisce qui. In mezzo al valore relativo della Supercoppa, restano i quasi 800 tifosi in trasferta visti anche ieri, anime da viaggio di un pubblico in credito di una partita, visto che gli abbonati avevano pagato anche per Cesena-Fermana, poi diventata a porte chiuse. Impossibile rimediare con robusti sconti per la Juve Stabia (in Supercoppa i prezzi li decide la Lega) quindi serve uno sforzo di memoria nei prezzi della campagna abbonamenti in B, a ricordo di una partita-bonus che resta nel portafoglio di 6.500 e rotti abbonati, gente che in una vita allo stadio ha visto di tutto: invasori e invasati, grandi giocatori e supereroi che cambiavano la storia.

Per esempio, splendeva il sole e faceva freddo nel giorno in cui a Cesena vennero riscritte le norme federali. Correva il 23 gennaio 1983 e alla Fiorita si gioca Cesena-Juventus: stadio pieno tre ore prima della palla al centro, gente ammassata ovunque per la squadra più forte del mondo. La Juventus è una colonia di eroi di Spagna ‘82 (Zoff, Gentile, Cabrini, Scirea, Tardelli, Rossi) più Platini e Boniek. Il Cesena alla palla al centro risponde con 10 gregari più un supereroe che si chiama Walter Schachner.