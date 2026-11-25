Aumentano i sospetti che Erling Haaland a suo tempo abbia comprato Cristian Shpendi all’asta del Fantacalcio dopo una lotta all’ultimo rilancio, ma sono le scorie di una serata fuori dagli schemi. Il Cesena ha deciso di esagerare, finalmente: era quello che ci voleva per riaccendere lo stadio.

Torna alla mente una recente intervista alla Gazzetta di un signore che da direttore sportivo si sta divertendo parecchio. Il signore si chiama Angelo Fabiani, è primo in Serie A con la Lazio e a chi gli ha fatto i complimenti per avere fatto la scelta giusta chiamando Gattuso in panchina, ha risposto così: “Gli allenatori sono tutti giusti, ma vanno presi al momento giusto. Ne ho avuti tanti con me, chi non è andato bene è solo perché è arrivato nel momento sbagliato”.

Ecco, forse qui sta succedendo qualcosa di simile. In questa fase storica del Cesena Fc, Alessandro Diamanti è l’allenatore giusto al momento giusto. Potrà anche perdere le prossime tre partite di fila, ma ci voleva uno come lui, il ventilatore per rimuovere quel dito di polvere che aveva coperto tutto. Guardiamoci indietro per l’ultima volta verso un 2026 che stiamo per salutare. Un affidabile tecnico da B come Mignani si era avvitato nella sua malinconia fino all’esonero per un altro allenatore che si è consegnato alla storia, uno che prima ha osservato Cristian Shpendi, poi gli ha fatto fare il terzino.

Diamanti ha dato idee ed energia ad un gruppo che è cresciuto nella gestione della partita, dosando sgasate e pause. E alla base del dosaggio, una confortante novità: ora il Cesena corre fino alla fine. I primi due mesi sotto questo aspetto erano stati preoccupanti: a livello di corsa durava un’ora, sorretto dall’ingordigia di gol dell’ex terzino tornato centravanti. Ora la musica è cambiata e nelle ultime due uscite contro ottimi avversari sono arrivati quattro gol nella mezzora finale (uno a Verona, tre con l’Ascoli). È cambiato il preparatore atletico, ma non solo: il rimpasto a centrocampo ha avuto l’effetto di un motoscafo che ha levato l’ancora dalla sabbia. Il vissuto di Bohinen ci ricorda che è tutt’altro che un bidone, ma nel suo presente c’è un ritmo compassato che il livello della B non tollera: Diamanti ha ringiovanito la mediana e ora il motoscafo fila che è un piacere. Al resto pensa il centravanti del Fantacalcio di Haaland, anima dell’utopia di un allenatore chiamato a un nuovo esame del suo percorso. Ha gestito bene un momento di somma tristezza come il dopo-Modena, ora proverà a gestire un momento di somma euforia verso Vicenza. Il tutto inseguendo l’utopia che animava il primo Pierpaolo Bisoli, quello nella sua versione migliore, ossessionato dal migliorare i giocatori. Diamanti insegue la stessa utopia: migliorare Siano, Pagano, Caprini, Druiventak, tutti. Se ci riesce, ne viene fuori un campionatone e potrà menarcela a ragione per anni. Se non ci riesce in pieno ma arrivano i punti, in fondo è lo stesso: conta il percorso e ora il percorso intriga e sembra scritto dal magnifico Eduardo Galeano, quello di “Splendori e miserie del gioco del calcio” (un libro fuori categoria, come Shpendi in B). “L’utopia è come l’orizzonte: cammino due passi, e si allontana di due passi. Cammino dieci passi, e si allontana di dieci passi. L’orizzonte è irraggiungibile. E allora, a cosa serve l’utopia? A questo: serve per continuare a camminare”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA