Ducati, non c’è solo il dominio di Marquez: i guai di Bagnaia sono legati a una frattura con Dall’Igna?

L’Austria ci lascia con alcune certezze: la dittatura di Marc Marquez , la conferma di Bez, l’esplosione di Aldeguer e la rinascita di Bastianini e alcune incertezze, la maggiore è: i guai di Bagnaia sono legati a una frattura con Dall’Igna? Brutto pensiero, ma la vicenda ricorda il 2020 quando un dissidio fra Dall’Igna e Dovi, ammesso sottovoce da tutti nel paddock ma mai raccontata con chiarezza, fece perdere un possibile titolo. Gigi è un vincente ma è anche un re duro del suo box. Guido Meda, ieri nel post GP, aveva fatto la domanda giusta a Dovi, da gran giornalista qual è, ma è stato bloccato in modo strano... la vicenda di Pecco lascia con tanti interrogativi: colpa del pilota che non regge la pressione di Marc Marquez o c’è dell’altro?