Toprak Razgatlioglu rinnova per il 2025 con Bmw ma se fossimo in Domenicali e soci andremmo alla carica del turco per averlo su una Gp25 Pramac già nel 2025. Si centrerebbe un doppio obiettivo: tornare vincenti in Sbk con Bulega e Bautista, dare entusiasmo a Paolo Campinoti con un campione come Raz. Per Rinaldi calma e chiarezza fra pilota e suo team: possono andare forte se trovano l’intesa.