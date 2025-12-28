“Ciao Ducati”, Marc Marquez ha le valigie pronte, ecco i motivi

Marc Marquez ha le valigie pronte e vi spieghiamo perché. Dopo il clamore del video precedente e i tanti commenti, è il momento di raccontare le sirene Honda. E Ktm? Dopo una crisi “strana” che ha avuto come sostanziale effetto un calo di operai in Austria, con Red Bull potrebbe offrire al pacchetto “Marc &, Dall’Igna” un super progetto. Fantasia!? Si, ma il posto libero c’è e anche i milioni di euro di Red Bull. La bibita energetica austriaca vorrà impattare sulla MotoGP come ha fatto con la Formula1, non è lì tanto per esserci.