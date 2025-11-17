Bezzecchi per il 2026 è da titolo, cara Ducati ora cosa fai con Bagnaia?

Grande Bez che torna a casa da primo e insieme a Raul Fernandez dimostra che Aprilia è vincente, invogliando Martin a tornare. Ducati si interroga sul futuro: forse Pecco Bagnaia è mancato nell’adattarsi o forse non è più tanto supportato. Può essere che qualcuno voglia aprire un nuovo ciclo in Ducati con Marc Marquez, Aldeguer, Bulegas, Acosta e un giovane fra Holgado e Alonso. I soldi dell’ingaggio di Pecco finanzierebbero il tutto. Bastianini deve mettere a posto il venerdì, altrimenti il podio è un miraggio