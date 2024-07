Bagnaia è il più forte e i piloti Sbk sono di livello assoluto: il week-end Ducati di Misano ha spiegato tante cose

Sbornia di Ducati a Misano con l’edizione 2024 del Wdw. La Lenovo Race of Champions ci dice tre cose: 1) Pecco è campione del mondo con merito, non perché Marc Marquez si è fatto male, ma perché Bagnaia è il pilota più completo e in forma del momento 2) i piloti della Superbike non hanno nulla da invidiare a quelli della MotoGp, con Iannone splendido 2° dopo la pole, Bulega 3° fino all’ultima curva e Rinaldi 6°; 3) Marc si sta ricostruendo, ha voluto e trovato l’abbraccio dei ducatisti, ma nella sfida con Bagnaia veste i panni del rookie e Pecco quelli del vecchio campione