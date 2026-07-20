Aprilia ha un problema: le moto Trackhouse vanno più forte delle factory

Aprilia ha un problema grande come una casa e non se ne è accorto nessuno: le moto di Trackhouse sono più competitive delle factory. Nelle ultime 4 gare la grande rimonta di Marc Marquez e l’esplosione di Ai Ogura hanno messo in secondo piano questo aspetto che è vitale. Marco Bezzecchi ha cercato di stare davanti ai Trackhouse, esagerando e cadendo, forse andando anche “nel pallone”; Jorge Martin ha fatto la formichina ed ha raggranellato punti stando dietro ai due ma è rientrato ai box nero di rabbia, stesso colore di tuta e moto. Quindi che accade nel box guidato da Rivola, Starlacchini e Bonora? Perché se Bez o Martin avessero raccolto negli ultimi 4 gp i punti del giapponese o del suo compagno Raul, avrebbero saldamente le mani sul campionato, nonostante la stupenda rimonta di Marc