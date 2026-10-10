Aprilia fa gioco di squadra senza dirlo a Bezzecchi? Intanto vince il super-robot Marquez

Marc Marquez parte come un fulmine e Marco Bezzecchi sbaglia marcando l’uomo sbagliato: l’autore della pole Raul Fernandez. Così, in una Sprint che Aprilia poteva dominare prendendosi tutto il podio, Noale raccoglie un 2° con Ai Ogura e un 4° con Jorge Martin. Vince un super-robot chiamato Marquez, mentre Bez tocca Fernandez e si stendono. Il bello è che, probabilmente, Aprilia aveva fatto pressioni su Raul per fare partire davanti Marco: solo così si spiega la rabbia del giovane spagnolo con il suo incolpevole box al rientro.