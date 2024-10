Altro che MotoGp, questa è MotoNoia: se Bagnaia o Martin sono in testa, si può spegnere la tv dopo due giri

Con Pecco Bagnaia e Jorge Martin così in forma la MotoGp diventa ancora più MotoNoia. I due, forse perché sono simili e corrono alla Jorge Lorenzo, non sono mai stati capaci di fare una bagarre fra loro. Quando loro sono in testa, dopo i primi due giri, si può spegnere la tv, a meno che non si attenda un incidente o un contrattempo.... chiaramente per colpa degli pneumatici. Insomma speriamo che Pedro Acosta, Enea Bastianini e Marc Marquez si facciano avanti, con loro si può vedere bagarre anche all’ultima curva della tornata finale.