Al Montmelò poteva essere un dramma, Bez aumenta il vantaggio nel suo fine settimana più nero

Il 17 sfortunatissimo della MotoGp e ....fortunatissimo. Poteva essere dramma! L’infermeria è piena, c’è bisogno di sostituti preparati. Bez nel fine settimana più nero del 2026 incrementa il suo vantaggio, ma è stato il più lento dei 4 piloti Aprilia. Si trova a sfidare Martin, che sbaglia tantissimo e colleziona cadute, e Diggia, che trova il 2° successo in carriera in MotoGP e vola in classifica... stessa battaglia a tre della Moto3 2018. Ducati torna a monopolizzare il podio, ma il 3° di Pecco Bagnaia è un “regalo” di Mir e Ai Ogura. In ogni caso, dopo 10 gp un pilota factory di Borgo Panigale torna fra i primi 3: incredibile un’attesa così lunga. Quanto a Bastianini, Ktm ha un super motore, ma al Motmelò ne cuoce due: brutto segnale. Non resta che ritrovarci al Mugello a fine mese per vedere le nuove sorprese