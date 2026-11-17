Puntata numero 7 di Zone Press, il podcast del Corriere Romagna sul basket di A2 e B Nazionale. Il doppio appuntamento va in archivio con una vittoria e una sconfitta per tutte le romagnole: Rimini butta via il derby ma si riscatta con Cividale, Forlì si prende la sfida sentitissima con i cugini ma poi cade a Caserta, l’Andrea Costa perde, viene penalizzata di tre punti ma reagisce e spezza la serie negativa come l’OraSì che non ferma la capolista ma rinasce a Piombino. Bel successo casalingo e brusco stop esterno per la Tema.