Puntata numero 7 di Zone Press, il podcast del Corriere Romagna sul basket di A2 e B Nazionale. Il doppio appuntamento va in archivio con una vittoria e una sconfitta per tutte le romagnole: Rimini butta via il derby ma si riscatta con Cividale, Forlì si prende la sfida sentitissima con i cugini ma poi cade a Caserta, l’Andrea Costa perde, viene penalizzata di tre punti ma reagisce e spezza la serie negativa come l’OraSì che non ferma la capolista ma rinasce a Piombino. Bel successo casalingo e brusco stop esterno per la Tema.

Zone Press è il Podcast del Corriere Romagna dedicato a Dole Rimini, Unieuro Forlì, Andrea Costa Imola, OraSì Ravenna e Tema Faenza, e al basket di A2 e B Nazionale. Un podcast curato da Andrea Perari e Carlo Ravegnani con i giornalisti del Corriere che seguono le varie squadre, per commentare settimanalmente le vicende delle cinque formazioni di casa nostra.

Zone Press sarà in rete, sul canale Youtube e sul sito del Corriere Romagna, ogni martedì mattina.