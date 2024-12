Brutte notizie per la Virtus Neupharma Imola. Venerdì 13 Luca Valentini verrà sottoposto a un intervento al ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita in artroscopia per la correzione di una lesione al menisco esterno, verrà effettuata a Reggio Emilia dal professor Rodolfo Rocchi. I tempi di recupero per il rientro all’attività sono stimati in tre mesi.