Virtus, l’era-Baldiraghi inizia con una pesante sconfitta (67-95) - Gallery

Virtus Imola
  • 08 febbraio 2026
foto Mauro Monti Mmph
Debutto con una sconfitta per coach Baldiraghi (foto Mauro Monti Mmph)
Una netta sconfitta per iniziare il nuovo corso, con la Neupharma Imola che cade 67-95 al Ruggi contro San Severo. Imola perde con San Severo una partita nella quale dopo 25’ i gialloneri alzato bandiera bianca davanti alla maggiore qualità degli avversari che da metà secondo periodo in poi hanno punito tutti i problemi di casa. I gialloneri di coach Baldiraghi sono partiti con carattere e dignità per poi chiudere malissimo, con un ultimo quarto terminato 9-29. Tra i padroni di casa top scorer Stankevicius con 20 punti.

