Virtus, l’era-Baldiraghi inizia con una pesante sconfitta (67-95) - Gallery

Una netta sconfitta per iniziare il nuovo corso, con la Neupharma Imola che cade 67-95 al Ruggi contro San Severo. Imola perde con San Severo una partita nella quale dopo 25’ i gialloneri alzato bandiera bianca davanti alla maggiore qualità degli avversari che da metà secondo periodo in poi hanno punito tutti i problemi di casa. I gialloneri di coach Baldiraghi sono partiti con carattere e dignità per poi chiudere malissimo, con un ultimo quarto terminato 9-29. Tra i padroni di casa top scorer Stankevicius con 20 punti.