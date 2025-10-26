Virtus Imola invisibile: al Pala Triccoli larghissima vittoria di Jesi 86-63

La Virtus Imola inciampa sul parquet del Pala Triccoli. Nel palazzetto marchigiano, i padroni di casa della General Contractor Jesi hanno avuto la meglio con un ampissimo score finale 86-63.
Al termine del quarto parziale è sempre Jesi ad aggiudicarsi anche il miglior realizzatore del match. Si tratta del centro Marco Di Pizzo che registra nel tabellino finale la cifra di 20 punti personali.
General Contractor Jesi - Virtus Imola 86-63 (28-7, 22-15, 25-19, 11-22)
General Contractor Jesi: Marco Di pizzo 20 (5/10, 0/0), Fabrizio Piccone 16 (3/3, 3/5), Lucas Maglietti 15 (2/2, 3/6), Marco Arrigoni 15 (6/7, 0/0), Matteo Nicoli 10 (2/5, 2/8), Kristinn Palsson 10 (2/4, 2/5), Santiago Bruno 0 (0/1, 0/0), Leonardo Del sole 0 (0/3, 0/0), Edoardo Tamiozzo 0 (0/0, 0/2), Matteo Maggioli 0 (0/0, 0/2), Luca Toniato 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 16 / 20 - Rimbalzi: 33 11 + 22 (Marco Di pizzo 9) - Assist: 26 (Fabrizio Piccone 6)
Virtus Imola: Nicolò Castellino 14 (2/3, 2/3), Marco Mazzoni 12 (2/4, 2/3), Ivan Kucan 11 (3/5, 1/4), Mattia Melchiorri 8 (3/6, 0/1), Ilia Boev 6 (2/4, 0/0), Simone Errede 6 (1/1, 1/3), Lorenzo Pollini 2 (1/4, 0/3), Lorenzo Baldi 2 (1/2, 0/3), Gloris Tambwe 2 (1/2, 0/0), Tormi joonatan Metsla 0 (0/1, 0/2), Alessio Sanviti 0 (0/1, 0/0), Tommaso Santandrea 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 13 / 17 - Rimbalzi: 23 6 + 17 (Nicolò Castellino 8) - Assist: 15 (Nicolò Castellino 5)