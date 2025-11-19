Virtus Imola, il presidente Loreti: “Piena fiducia in coach Galetti e nei giocatori”

Piena fiducia in coach Galetti, nello staff e nei giocatori. È quella che ribadisce in una nota il presidente della Virtus Imola Stefano Loreti: “Ribadiamo il nostro ringraziamento alla nostra tifoseria e non facciamo drammi in caso di critiche che dimostrano solo quanto sia grande l’amore per la società ed i ragazzi. In relazione di quanto premesso confermiamo la fiducia al nostro allenatore Gianluigi Galetti in quanto lo si ritiene la persona giusta per portare avanti il progetto biennale iniziato lo scorso giugno e comunichiamo altresì in merito a questa nostra ferma convinzione, data da prove quotidiane di un grande lavoro effettuato in palestra e sul campo sia sul collettivo che a livello individuale , che è stato confermato dalla nostra società raggiungendo già un accordo per la prossima stagione 2026/2027. Ringraziamo tutti, tifosi, sponsor, simpatizzanti della fiducia dimostrata e della passione per il nostro progetto e la nostra società nel duro lavoro che ci aspetta e ci affianca ogni giorno”.