Virtus Imola, il nuovo allenatore è Massimiliano Baldiraghi

La Virtus Imola ha scelto il suo nuovo allenatore: Massimiliano Baldiraghi. Questo il comunicato ufficiale della società giallonera: ”La società Virtus Imola, in nome del Presidente Stefano Loreti e del socio Renzo Balbo, comunica di aver definito la scelta relativa all’affidamento dell’incarico di Capo Allenatore: sarà Massimiliano “Pat” Baldiraghi, 59 anni, allenatore di grande esperienza, che ha legato la propria carriera a numerose stagioni in Serie B. Baldiraghi ha iniziato la propria carriera guidando le giovanili della Edimes Pavia, assumendo successivamente, nella stagione 2003/2004, l’incarico di assistant coach della stessa società, partecipante al campionato di Legadue di cui nella stagione 2004/05 è diventato capo allenatore. Successivamente ha vissuto due stagioni ad Olbia in B2 e altrettante a Riva del Garda. Nel 2010/2011 è tornato all’Edimes Pavia, nell’allora Serie A Dilettanti, venendo confermato anche per il campionato successivo. Il tecnico di origini pavesi ha quindi guidato per un biennio, a partire dalla stagione 2014/2015, il Crema in Serie B, prima di fare ritorno all’Omnia Pavia, dove è stato capo allenatore in Serie B dal 2017 al 2021. In seguito ha accettato l’offerta della Sutor Montegranaro, sempre in Serie B, per poi tornare nuovamente a Crema nella stagione 2022/2023, venendo confermato anche nel campionato 2023/24. L’ultima esperienza lo ha visto protagonista nella stagione 2024/25 alla Juve Caserta, sempre in Serie B Nazionale”.