Virtus Imola, il club lancia “porta un amico a palazzo” per il la gara di sabato contro Lumezzane

Non sappiamo dirvi se sarà l’ultima partita della stagione al Pala Ruggi perché la corsa per i play-in è più viva che mai, ma abbiamo comunque voglia di ringraziarvi. Proprio per questo motivo, la società Neupharma Virtus Imola comunica che, in occasione della sfida interna in programma sabato sera alle 20.30 contro la Luxarm Lumezzane, ha deciso di lanciare l’iniziativa “Porta un amico a palazzo”. “È un modo - scrive il club - per dimostrare riconoscenza verso tutti quei tifosi gialloneri che non ci hanno mai abbandonato nel corso di questo lunghissimo campionato. Avete esultato insieme a noi dopo le vittorie e siete sempre stati pronti a sostenerci nei momenti più difficili dimostrando di essere ogni partita il nostro sesto uomo in campo”.

Aderire è semplicissimo: ai possessori di abbonamento o di singolo tagliando (intero, non ridotto) del match interno contro Lumezzane basterà presentarsi al PalaRuggi con un amico o amica che beneficerà, automaticamente, dell’ingresso omaggio. La promozione sarà valida fino ad esaurimento posti, con i cancelli del palazzetto che apriranno alle ore 19:30.