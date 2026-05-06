Virtus Imola, Fulvio Piattesi nuovo team manager

Fulvio Piattesi è il nuovo Team Manager della Virtus Imola. Lo annuncia la società in una nota: Storica bandiera giallonera, Fulvio ha scritto una parte importante della storia della nostra società, compiendo l’intero percorso con i nostri colori dalle giovanili fino alla prima squadra, vestendo la maglia della Virtus dal 1970 al 1990 e arrivando fino alla Serie B. Per la prossima stagione porterà con sé esperienza, spirito di appartenenza e una profonda conoscenza dell’ambiente Virtus, nella società in cui è cresciuto sportivamente”.