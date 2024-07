Virtus Imola, c’è Anaekwe sotto canestro

Dopo la separazione con Ohenhen, ecco il nuovo “big man” per la Virtus Imola, che si assicura il centro classe 2001 Simon Obinna Anaekwe. Alto 204 centimetri, Simon è nato ad Ibadan, in Nigeria, ma si è trasferito giovanissimo a Vado Ligure dove ha completato la formazione italiana alternandosi tra selezioni giovanili e il campionato di C Silver.

Da lì il passaggio ad Angri, per la stagione 2019-20, dove appena 18enne ha fatto registrare 13.1 punti di media in C Gold campana con un record personale di 25 realizzato contro Bellizzi. Successivamente il passaggio a Ruvo di Puglia, in B, per poi passare l’estate successiva a Bernareggio, sempre in cadetteria, dove ha prodotto 9.4 punti (56% al tiro) a partita. Nella stagione 2022/2023 invece, ha indossato prima la canotta della Geko Psa Sant’Antantimo, per poi approdare alla Diesel Tecnica Sala Consilina mentre nell’ultima annata ha difeso i colori della Pallacanestro Sestri.

Il commento dell’head coach Gianluigi Galetti:«E’ un lungo che farà la rotazione di Seraphin e come caratteristiche è molto simile a lui. E’ un giocatore che ha grande presenza a rimbalzo, nella B Interregionale era costantemente in doppia cifra a rimbalzo. Si tratta di un ragazzo abbastanza atletico con le braccia lunghe, è uno che sa cambiare i tiri degli avversari. A mio avviso è un giocatore che in parte non ha rispettato le aspettative che potevano essere di grandissimo avvenire. Noi siamo qua per provare a rimetterlo sulla strada giusta e a fargli fare un salto di qualità che è lo stesso che vorremmo far fare a Seraphin. Si sposa bene con gli altri lunghi, ora siamo coperti in quel reparto e lui è il giusto completamento».

Le prime parole in giallonero di Simon Obinna Anaekwe: «Sono molto contento di far parte della famiglia Virtus Imola. Ero così felice quando ho ricevuto l’offerta qui perché so che è una città in cui il basket è molto amato. Per me sarà una nuova esperienza bellissima con tanta possibilità di crescita personale. Voglio ringraziare la società per la fiducia che ha riposto in me e prometto di dare il massimo per farci raggiungere i nostri obiettivi per quest’anno. E non vedo l’ora di conoscere tutti i membri del team, i miei compagni e il pubblico».