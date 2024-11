Virtus, con Crema è vietato sbagliare

Tornare alla vittoria, rimettendosi “in pari” dopo la sconfitta casalinga con Treviglio. E’ quello che cerca questa sera (ore 21) la Virtus Neupharma Imola ad Orzinuovi, casa della Logiman Crema che attende i gialloneri in una sfida che, vista la classifica (8 punti per la Virtus, il doppio di quelli di Crema penultima a quota 4 a braccetto con Ragusa), potrebbe già essere dipinta come match salvezza. «E’ ancora presto per definirla tale – comincia così la chiacchierata pre-gara con Gianluigi Galetti, coach della Virtus – visto che siamo ancora a metà novembre ed il campionato è lunghissimo. E’ una partita molto importante per noi e ci attende una gara difficile: Crema recupera Fazioli che è il play titolare e questo consentirà ai lombardi di avere certamente più ordine in attacco rispetto alle ultime gare. Loro sono una squadra che può essere molto pericolosa dall’arco, per esempio nella vittoria con Mestre la percentuale da tre è stata del 65%».

Oltre a Fazioli, occhio a Murri, Valesin e all’ala slovena Zupan per la squadra allenata da una vecchia volpe come Giancarlo Sacco: «Che effetto fa sfidare un allenatore così importante? La serie B è piena di allenatori bravi, certamente è uno stimolo in più per fare bene, oltre al fatto che però devi aspettarti che possa proporre qualcosa di inatteso per cercare di cambiare le carte in tavola durante le partite».

La Virtus questa sera deve cercare di rialzarsi dopo la sconfitta con Treviglio: «Noi dobbiamo cercare di stare il meglio possibile così da poter tenere al livello più alto possibile lo sforzo che faremo durante la gara mantenendo la nostra identità e la fiducia anche nel caso degli arrivi in volata che finora ci hanno sempre visti sconfitti visto che, probabilmente, perdiamo in quei momenti un po’ di fiducia e convinzione in noi stessi. Nei finali punto a punto non eseguiamo in attacco come in altre situazioni, dobbiamo stare più sul pezzo in quei momenti decisivi».

Valentini fermo fino al riscaldamento di stasera (tutta da valutare quindi la disponibilità del play giallonero, che ha problemi ad un ginocchio), Magagnoli e Masciarelli entrambi da gestire: il quadro con il quale la Virtus si avvicina alla gara odierna non è certo dei migliori ma contro Treviglio i gialloneri hanno dimostrato di potersela giocare anche in condizioni fisiche tutt’altro che ottimali in tre dei suoi elementi più importanti.

