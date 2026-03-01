Virtus, che rumba in Toscana: Livorno travolge Imola 93-68

Una Virtus Imola quasi invisibile quella che affronta in trasferta la corazzata Veredol CbD Pielle Livorno.
Nessuna fatica per i toscani che dominano l’intero match e infliggono a un’inerme Imola una nettissima sconfitta per 93-68.
Nessun sussulto nemmeno sul piano dei singoli, dove a lasciare il segno sono stati, ancora una volta, solo i giocatori di casa. In particolare, tra le fila di Livorno, è stato Gabrovsek a distinguersi con uno score personale di 22 punti. Di gran lunga utili per consacrarlo Mvp di giornata.