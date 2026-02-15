Virtus, che impresa sul campo della Luiss

LUISS ROMA 73

VIRTUS IMOLA 77

LUISS: Pasqualin 9 (0/2, 1/3), Jovovic 9 (1/2, 1/1), Salvioni 11 (2/5, 0/1), Sylla 1 (0/4), Atamah 8 (4/5), Pugliatti 7 (2/3, 0/1), Fernandez 22 (2/7, 4/9), Casella 6 (1/4 da 3), Ferrara, Fallucca (0/4 da 3). N.e.: Graziano, Cucci. All.: Righetti.

VIRTUS: Pollini 5 (2/7, 0/2), Stankevicius 13 (5/10, 0/6), Melchiorri 11 (2/5, 2/3), Mazzoni 6 (2/3, 0/1), Giorgi 18 (3/3, 2/2), Baldi 13 (2/5, 1/3), Ricci 3 (0/3, 1/3), Tambwe (0/2), Errede 8 (1/1, 2/2). N.e.: Metsla, Cosma, Sanviti. All.: Baldiraghi

ARBITRI: Frosolini di Grosseto, Di Salvo di San Giuliano Terme, Mammoli di Perugia

parziali: 14-16, 35-51, 58-65.

TIRI LIBERI: Luiss 7/23, Virtus 8/22

TIRI DA TRE: Luiss 30/39, Virtus 19/29

NOTE: fallo tecnico a Righetti (28’40”, 45-60). Usciti per 5 falli Giorgi (35’49”, 68-75), Pasqualin (38’01”, 73-75).

Al 12° tentativo, la Virtus rompe il ghiaccio in trasferta e porta a casa due “puntoni” pesanti da Roma. Una vittoria che arriva con il brivido finale ma che i gialloneri meritano in pieno, avendo comandato le operazioni da metà primo quarto in poi. La partenza è fredda per entrambe le squadre: Stankevicius apre la serata offensiva con quelli che resteranno gloi unici canestri dal campo dei primi 20’ del lituano che arriverà alla pausa con 7 assist mentre i 2 falli veloci di Pollini rimettono in pista Baldi che ripaga con 4 punti.

La sensazione dei primi 10’ è che una Virtus precisa in attacco possa fare male ad una Luiss che in difesa fatica di brutto: una schiacciata di Mazzoni apre il secondo quarto offensivo di una Virtus che ha un Giorgi perfetto (15 punti, un gioco da tre e uno da quattro) a punire la difesa romana e un ottimo Errede che trova minuti e punti (8) pesanti. La Luiss ha il solo Fernandez come problema difficile da risolvere per una Virtus che scappa fino al 35-51 alla pausa lunga con 14 assist e una difesa efficace.

Quando si riparte, la storia sembra non cambiare con la tripla in apertura di Melchiorri che resterà l’unica di un quarto che vede Imola andare a strappi: la Luiss non fa niente di eccezionale ma è sempre lì, visto che i falli cominciano ad essere un problema per la Virtus.

Casella e Fernandez piazzano un paio di canestri buoni per il -7 (58-65) con il quale si parte in un ultimo quarto nel quale la Virtus resta sempre lì con i denti in difesa. La Luiss in lunetta piano piano si avvicina mentre tre liberi sbagliati da Pollini e Stankevicius poi (0/2 a -1’09” sul 73-76) apparecchiano la volata: la Luiss tira per il pari con Pugliatti e Fernandez, sono due ferri dal quale emerge Errede per un rimbalzo chiave. Pollini di là sbaglia dall’arco a -11”, Fernandez di qua va sul ferro: Errede concede il bis e Stankevicius in lunetta mette l’1/2 che fa esplodere la festa giallonera quando suona l’ultima sirena.

