Virtus acciaccata ma a caccia del colpaccio con Omegna

Caccia al colpaccio, fra un intoppo e l’altro. La Virtus Neupharma che oggi viaggia verso Gravellona Toce (dove alle 21 sarà ospite di Omegna) continua a fare i conti con gli acciacchi che accompagnano i gialloneri da settimane.

Una distorsione alla caviglia di Valentini (che ci sarà) e una forte contusione all’anca per Fiusco (più no che sì) sono le scorie con le quali la Virtus, che dovrebbe riavere a disposizione Masciarelli, si avvicina ad una sfida difficile, visto il livello di forma di Omegna che viene da sette vittorie nelle ultime otto partite e punta dritta al quarto posto. «Abbiamo avuto un po’ di problemi classici da fine stagione – conferma Gianluigi Galetti, coach della Virtus – ma siamo riusciti comunque a fare quanto avevamo previsto in vista di questa partita nella quale, dopo aver sistemato la classifica per quanto riguarda la salvezza, cercheremo di fare bene. Non abbiamo mai avuto ansia nemmeno nei momenti in cui ci mancavano tutti i giocatori, adesso siamo in una situazione che ci può permettere di essere più solidi vicino a canestro dove abbiamo bisogno che Anaekwe, reduce da una settimana di allenamenti al completo, possa stare molto di più in campo rispetto a quanto accaduto con Saronno dove era al suo ritorno di fatto senza allenamenti nelle gambe».

La partita di oggi segna l’inizio di una corsa a tre con Lumezzane ed Andrea Costa per l’ingresso nei play-in, con la Virtus a 32 che parte davanti grazie allo scontro diretto dell’andata con i lombardi e l’Andrea Costa che è lì a -2 pronta a vincere lo sprint: «Sappiamo che solo la vittoria con Lumezzane di sabato prossimo non dovrebbe bastare per cui dobbiamo cercare di vincere con Omegna per cominciare bene questa corsa nella quale anche il calendario sarà un fattore».

Sotto con Omegna, allora, per una sfida nella quale il “sale” è rappresentato dal duello fra Misters e Vaulet, due dei migliori stranieri di questo campionato: «Misters da quando è tornato è in ottima forma ed in questo momento se la gioca con Vaulet come straniero più forte del girone. Santiago (Vaulet, ndr) sarà certamente impegnato molto in quella difesa che non è il suo fondamentale preferito: è chiaro che si passerà da lì e mi piacerebbe acquisisse in queste ultime 3 partite di campionato quella continuità che gli permetterebbe di finire al meglio. Nei piccoli dovremo prestare attenzione a Corgnati che contro Fiorenzuola due turni fa ha fatto davvero una grande partita».